Владимиру Этушу предстоит длительная реабилитация

На днях жена 95-летнего артиста сообщила о его самочувствии после выписки из Института скорой помощи имени Склифасовского. Женщина благодарна врачам, которые занимались ее супругом, и поведала о том, что теперь актеру предстоит долгая реабилитация.«Скажу вам по опыту: отличные врачи - это не только те, которые что-то делают, но и те, которые не делают ничего лишнего. «Не навреди», - главный врачебный принцип. Наши врачи были очень вдумчивы и внимательны. Спасибо им огромное! Но мы пока в самом начале нашего пути выздоровления. Владимир Абрамович заново учился ходить, руки пока слушаются не до конца. Но мы справимся!Спасибо всем, кто переживал и сострадал! Спасибо родному театру за помощь! В воскресенье, даст Бог, улетим на реабилитацию. Нам предстоит много работать, чтобы вернуться в прежнюю форму и осенью выйти на сцену! Мы постараемся», - поделилась Елена Этуш с подписчиками.Мы тоже, в свою очередь, пожелаем актеру скорейшего выздоровления и восстановления после травмы.