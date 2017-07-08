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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отдохнули с детьми

Сегодня, 15:16
Некоторое время назад брак голливудских актеров Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека распался.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отдохнули с детьми
Бен переехал из общего дома, но тем не менее бывшие супруги смогли сохранить свои отношения ради детей. Недавно вся семья вышла прогуляться по улицам Лос-Анджелеса. Бен и Дженнифер мило беседовали, играли с детьми.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отдохнули с детьми


Стоит отметить, что несколько дней назад Гарнер была на Багамских островах вместе с наследниками. Немного позже к ним присоединился и Бен Аффлек.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отдохнули с детьми


Отношениям экс-супругов можно только позавидовать.

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Ключевые слова: Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер

Количество просмотров: 3 315
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Splash News/Gallo Images

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