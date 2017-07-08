Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отдохнули с детьми

Бен переехал из общего дома, но тем не менее бывшие супруги смогли сохранить свои отношения ради детей. Недавно вся семья вышла прогуляться по улицам Лос-Анджелеса. Бен и Дженнифер мило беседовали, играли с детьми.
Стоит отметить, что несколько дней назад Гарнер была на Багамских островах вместе с наследниками. Немного позже к ним присоединился и Бен Аффлек.
Отношениям экс-супругов можно только позавидовать.
Ключевые слова: Бен Аффлек
, Дженнифер Гарнер
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Splash News/Gallo Images
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