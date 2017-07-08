Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отдохнули с детьми

Бен переехал из общего дома, но тем не менее бывшие супруги смогли сохранить свои отношения ради детей. Недавно вся семья вышла прогуляться по улицам Лос-Анджелеса. Бен и Дженнифер мило беседовали, играли с детьми.Стоит отметить, что несколько дней назад Гарнер была на Багамских островах вместе с наследниками. Немного позже к ним присоединился и Бен Аффлек.Отношениям экс-супругов можно только позавидовать.