Сергей и Матильда Шнурова сообщили, почему не родят общего ребенка

Перед открытием выставки Сергей со своей супругой Матильдой побеседовали с Ксенией Собчак.В беседе Ксения вспомнила и свой жизненный опыт и задала соответствующий вопрос супружеской чете.«Меня всю жизнь так долбили, почему у меня нет детей, что теперь я на полных основаниях, как мать, спрошу: почему вы десять лет вместе, а гаденыша не завели?» – спросила Собчак.На что Матильда ответила: «Мы оба не очень горим к этому. Я не испытываю к этому отвращения, не могу сказать, что это (…) маленький гаденыш, но к этому нет стремления».Кто знает, может в скором времени Шнуровы обрадуют своих поклонников, сообщив об интересном положении Матильды.