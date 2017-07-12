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Сергей и Матильда Шнурова сообщили, почему не родят общего ребенка

Сегодня, 18:28
Несколько недель назад в Москве открылась персональная выставка известного певца Сергея Шнурова, бессменного лидера группы "Ленинград".

Сергей и Матильда Шнурова сообщили, почему не родят общего ребенка
Перед открытием выставки Сергей со своей супругой Матильдой побеседовали с Ксенией Собчак.

В беседе Ксения вспомнила и свой жизненный опыт и задала соответствующий вопрос супружеской чете.

«Меня всю жизнь так долбили, почему у меня нет детей, что теперь я на полных основаниях, как мать, спрошу: почему вы десять лет вместе, а гаденыша не завели?» – спросила Собчак.

Сергей и Матильда Шнурова сообщили, почему не родят общего ребенка


На что Матильда ответила: «Мы оба не очень горим к этому. Я не испытываю к этому отвращения, не могу сказать, что это (…) маленький гаденыш, но к этому нет стремления».

Кто знает, может в скором времени Шнуровы обрадуют своих поклонников, сообщив об интересном положении Матильды.

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Ключевые слова: Сергей Шнуров, Матильда Шнурова, Ксения Собчак

Количество просмотров: 4 862
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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