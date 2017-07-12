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Сын Жасмин тяжело воспринял тюремный срок Илана Шора

Сегодня, 19:15
Несколько недель назад стало известно о том, что супруг популярной певицы Жасмин Илан Шор, приговорен к 7,5 лет лишения свободы.

Сын Жасмин тяжело воспринял тюремный срок Илана Шора
Жасмин признается, что не верит в виновность своего мужа и попытается оправдать его.

Недавно в беседе с журналистами певица поведала о том, как дети отнеслись к приговору.

Сын Жасмин тяжело воспринял тюремный срок Илана Шора


«Малыши, конечно, не в курсе. А вот мой старший сын Миша сильно переживает, для него дело против Илана стало большим стрессом, потому что он очень его любит. Миллион вопросов, миллион ответов. Даже съездил к нему на днях. Хотел убедиться, что все у него хорошо. Миша сдавал сессию в конце июня, ему некогда было в Молдавию выбраться. Но все равно вырвался между экзаменами, не выдержал, хотел посмотреть, как Илан себя чувствует. Молодец, он меня радует такими взрослыми и человеческими поступками. Они с Иланом большие друзья», – делится Жасмин.

Сын Жасмин тяжело воспринял тюремный срок Илана Шора


Стоит отметить, что старший сын Жасмин был рожден в предыдущем браке с Вячеславом Семендуевым, но Миша смог найти общий язык с нынешним супругом мамы.

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Ключевые слова: Жасмин

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Личный архив

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Сын Жасмин тяжело воспринял тюремный срок Илана Шора Несколько недель назад стало известно о том, что супруг популярной певицы Жасмин Илан Шор, приговорен к 7,5 лет лишения свободы.
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