Сын Жасмин тяжело воспринял тюремный срок Илана Шора

Жасмин признается, что не верит в виновность своего мужа и попытается оправдать его.Недавно в беседе с журналистами певица поведала о том, как дети отнеслись к приговору.«Малыши, конечно, не в курсе. А вот мой старший сын Миша сильно переживает, для него дело против Илана стало большим стрессом, потому что он очень его любит. Миллион вопросов, миллион ответов. Даже съездил к нему на днях. Хотел убедиться, что все у него хорошо. Миша сдавал сессию в конце июня, ему некогда было в Молдавию выбраться. Но все равно вырвался между экзаменами, не выдержал, хотел посмотреть, как Илан себя чувствует. Молодец, он меня радует такими взрослыми и человеческими поступками. Они с Иланом большие друзья», – делится Жасмин.Стоит отметить, что старший сын Жасмин был рожден в предыдущем браке с Вячеславом Семендуевым, но Миша смог найти общий язык с нынешним супругом мамы.