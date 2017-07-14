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Бари Алибасов раскрыл правду о беременности подруги

Сегодня, 12:09
Накануне СМИ распространила новость о том, что Бари Алибасов скоро станет отцом.

Бари Алибасов раскрыл правду о беременности подруги
По сведениям, данную информацию сообщила подруга Алибасова, бизнесвумен Ляна Фридман. По ее словам, она не планировала вторую беременность, но уже осенью станет мамой во второй раз.

Бари Алибасов раскрыл правду о беременности подруги


Журналисты связались с продюсером, чтобы получить комментарии. Бари очень удивился распространению данной информации, но не стал ни опровергать, ни подтверждать данную новость.

«Я не Ляна Фридман, я не знаю. Да, в нашей жизни был эпизод интимных отношений. Это было давно. Может быть, у нее затянулось почкование или беременность? Я не знаю, когда она это сказала. Что-то было, может, носила в себе, не знаю, не могу ничего сказать…» – ответил мужчина.

Бари Алибасов раскрыл правду о беременности подруги


По словам, Алибасова, видел он Ляну полгода назад. Стоит отметить, что в январе стало известно о расставании Бари с молодой супругой, с которой они поженились в 2013 году.

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Ключевые слова: Бари Алибасов

Количество просмотров: 5 135
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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