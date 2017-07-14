Бари Алибасов раскрыл правду о беременности подруги

По сведениям, данную информацию сообщила подруга Алибасова, бизнесвумен Ляна Фридман. По ее словам, она не планировала вторую беременность, но уже осенью станет мамой во второй раз.Журналисты связались с продюсером, чтобы получить комментарии. Бари очень удивился распространению данной информации, но не стал ни опровергать, ни подтверждать данную новость.«Я не Ляна Фридман, я не знаю. Да, в нашей жизни был эпизод интимных отношений. Это было давно. Может быть, у нее затянулось почкование или беременность? Я не знаю, когда она это сказала. Что-то было, может, носила в себе, не знаю, не могу ничего сказать…» – ответил мужчина.По словам, Алибасова, видел он Ляну полгода назад. Стоит отметить, что в январе стало известно о расставании Бари с молодой супругой, с которой они поженились в 2013 году.