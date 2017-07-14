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Виктория Бони резко ответила на выпад Максима Галкина

Сегодня, 12:30
Известная телеведущая Виктория Боня активно ведет свой микроблог в Инстаграм.

Виктория Бони резко ответила на выпад Максима Галкина
Женщина часто рекламирует товары. За такие посты звезды получают внушительный заработок от компаний.

Максим Галкин не смог пройти мимо рекламы Бони крема, который борется с первыми признаками старения.

Виктория Бони резко ответила на выпад Максима Галкина


«Виктория, вот вы сами верите, что крема могут заменить ботокс?» - высказал свое мнение Максим.

На что Боня не смогла промолчать и опубликовала ответный пост, припомнив недавнюю запись Галкина, в которой он сообщил, что набрал три килограмма, несмотря на активный отдых.

Виктория Бони резко ответила на выпад Максима Галкина


«Я большая молодец, сбегала с утра в магазин и накупила столько овощей и фруктов, что еле ноги унесла. Мы с мамой приготовили сыроедческую окрошку. Рецепт окрошки будет через несколько минут у меня на страничке. Побежала монтировать видео, а вам я рекомендую правильно питаться, а не жрать как Максим Галкин, в гостях на той яхте, что справа от меня», - написала Боня.

Стоит отметить, что в последнее время в микроблоге Максима Галкина часто появляются забавные ролики и фотографии с отдыха в Юрмале, чем он радует своих подписчиков.

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Ключевые слова: Виктория Боня, Максим Галкин

Количество просмотров: 9 152
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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