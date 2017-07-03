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Ким Кардашьян обвинили в употреблении наркотиков

Вчера, 20:50
Светская львица Ким Кардашьян вновь оказалась в центре скандала.

Ким Кардашьян обвинили в употреблении наркотиков
Каких только подозрений не было в эпатажной биографии Ким Кардашьян, и этот "список", пожалуй, никак не мог обойтись без обвинений в наркомании. Повод для обвинений Ким подкинула самолично - в блоге звезды появилось ничем не примечательное видео, однако на заднем плане интернет-пользователи разглядели две полоски белого вещества. Разумеется, сразу же был сделан однозначный вывод - это кокаин.

Ким Кардашьян обвинили в употреблении наркотиков


Кардашьян, вероятно, увидев шквал сообщений в блоге, поспешила оправдаться, но получилось это у неё весьма неуверенно - сначала звезда заявила, что полоски - это сахарная пудра, оставшаяся от десерта, затем и вовсе сообщила всем, что это часть узора мраморного стола.

Ким Кардашьян обвинили в употреблении наркотиков


Ким Кардашьян обвинили в употреблении наркотиков

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 4 888
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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Ким Кардашьян обвинили в употреблении наркотиков Светская львица Ким Кардашьян вновь оказалась в центре скандала.
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