Ким Кардашьян обвинили в употреблении наркотиков

Каких только подозрений не было в эпатажной биографии Ким Кардашьян, и этот "список", пожалуй, никак не мог обойтись без обвинений в наркомании. Повод для обвинений Ким подкинула самолично - в блоге звезды появилось ничем не примечательное видео, однако на заднем плане интернет-пользователи разглядели две полоски белого вещества. Разумеется, сразу же был сделан однозначный вывод - это кокаин.Кардашьян, вероятно, увидев шквал сообщений в блоге, поспешила оправдаться, но получилось это у неё весьма неуверенно - сначала звезда заявила, что полоски - это сахарная пудра, оставшаяся от десерта, затем и вовсе сообщила всем, что это часть узора мраморного стола.