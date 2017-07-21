Евгения Феофилактова резко ответила на слухи о свадьбе

Всех поразило наличие роскошного кольца на безымянном пальце правой руки девушки. Журналисты связались с Евгенией, чтобы получить комментарии, но она возмутилась распространением подобных слухов.«Это старая фотография со съемок фильма. Мы еще были с Антоном вместе. Теперь это кольцо где-то валяется, я не ношу на безымянном пальце украшения. Зачем мне изображать из себя замужнюю женщину, если это не так. Выложенный снимок – очень старый, с позапрошлой весны.Нет никакой помолвки. Я занимаюсь бизнесом и ребенком. Я недавно развелась, поэтому не собираюсь замуж. Мне не 18 лет, я буду выбирать тщательно мужчину, чтобы он ладил с моим сыном и во всем меня устраивал, был отцом семейства. Всему свое время, нет необходимости побыстрее надеть свадебное платье», - объяснила Феофилактова.Я считаю, что если уж ты публичный человек, то надо тщательно подбирать фотографии для публикации, которые не будут порождать ненужные слухи.