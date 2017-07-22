Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Джанет Джексон впервые показала подросшего сына

Сегодня, 02:19
Певица Джанет Джексон не стала скрывать личико малыша от публики.

Джанет Джексон впервые показала подросшего сына
Когда мировые издания сообщили новость о том, что сестра легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона Джанет впервые станет мамой в 50 лет, многие пользователи сети сочли эту информацию уткой. Однако певица не только не воспользовалась услугами суррогатной матери, как делают её даже совсем молодые коллеги, но и родила самостоятельно. На свет появился мальчик Исса, и Джексон посвятила ему полные любви строчки: "Я благодарю Бога за него. Здоровый, красивый, милый, любящий и такой счастливый малыш". Фотографы поймали маму и ребенка на пути домой.

Джанет Джексон впервые показала подросшего сына


Джанет Джексон впервые показала подросшего сына


Напомним, что отцом мальчика является арабский миллиардер Виссам Аль-Мана, с которым Джанет рассталась вскоре после рождения сына.

Джанет Джексон впервые показала подросшего сына

← Наталья Водянова порадовала поклонни... 59-летняя Шэрон Стоун поразила сеть сни... →

Ключевые слова: Джанет Джексон

Количество просмотров: 9 334
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Бывший супруг Джанет Джексон впервые прокомментировал развод с певицей
Джанет Джексон опубликовала фото новорожденного сына
50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой
49-летняя Джанет Джексон впервые станет мамой
Самое популярное за неделю
Комментарии



Беременной девушке Ивана Жидкова пришлось прибегнуть к помощи врачам На протяжении полутора лет актер Иван Жидков счастлив со своей возлюбленной Лилией Соловьевой.
Лайма Вайкуле стала участницей криминального случая ЛНедавно знаменитая певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью журналистам, в котором рассказала о важных событиях в ее жизни, которые оказали на нее огромное влияние.
Сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской пританцовывал на сцене родителям Сейчас в Юрмале проходит музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Лайма. Рандеву. Юрмала".
Николай Басков бесплатно отработает концерт после скандала с "золотой судьей" Недавно в Сети разгорелся скандал из-за свадьбы дочери краснодарского судьи, на которой выступили многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли планируют свадьбу Недавно зарубежные таблоиды распространили информацию о помолвке актеров нашумевшего сериала "Игра престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.