Напомним, что отцом мальчика является арабский миллиардер Виссам Аль-Мана, с которым Джанет рассталась вскоре после рождения сына.
Джанет Джексон впервые показала подросшего сына
Сегодня, 02:19
Певица Джанет Джексон не стала скрывать личико малыша от публики.
Когда мировые издания сообщили новость о том, что сестра легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона Джанет впервые станет мамой в 50 лет, многие пользователи сети сочли эту информацию уткой. Однако певица не только не воспользовалась услугами суррогатной матери, как делают её даже совсем молодые коллеги, но и родила самостоятельно. На свет появился мальчик Исса, и Джексон посвятила ему полные любви строчки: "Я благодарю Бога за него. Здоровый, красивый, милый, любящий и такой счастливый малыш". Фотографы поймали маму и ребенка на пути домой.
Напомним, что отцом мальчика является арабский миллиардер Виссам Аль-Мана, с которым Джанет рассталась вскоре после рождения сына.
Напомним, что отцом мальчика является арабский миллиардер Виссам Аль-Мана, с которым Джанет рассталась вскоре после рождения сына.
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Ключевые слова: Джанет Джексон
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Количество просмотров: 9 334
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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