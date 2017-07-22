Джанет Джексон впервые показала подросшего сына

Когда мировые издания сообщили новость о том, что сестра легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона Джанет впервые станет мамой в 50 лет, многие пользователи сети сочли эту информацию уткой. Однако певица не только не воспользовалась услугами суррогатной матери, как делают её даже совсем молодые коллеги, но и родила самостоятельно. На свет появился мальчик Исса, и Джексон посвятила ему полные любви строчки: "Я благодарю Бога за него. Здоровый, красивый, милый, любящий и такой счастливый малыш". Фотографы поймали маму и ребенка на пути домой.Напомним, что отцом мальчика является арабский миллиардер Виссам Аль-Мана, с которым Джанет рассталась вскоре после рождения сына.