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Холли Берри необычным образом решила ответить на слухи о беременности

Сегодня, 14:37
Некоторое время назад западные таблоиды сообщили о третьей беременности знаменитой актрисы Холли Берри.

Холли Берри необычным образом решила ответить на слухи о беременности
Папарацци все чаще удается запечатлеть округливший живот знаменитости. Но до этого Холли никак не отвечала на данные слухи и видимо просто выжидала.

Холли Берри необычным образом решила ответить на слухи о беременности


Недавно актриса решила необычным образом опровергнуть всякие домыслы об интересном положении.

Она на презентации нового фильма «Kingsman: Золотое кольцо» перед всеми залпом выпила стакан виски. Теперь уже наверное ни у кого не осталось никаких сомнений насчет этого.

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Ключевые слова: Холли Берри

Количество просмотров: 3 107
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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