Холли Берри необычным образом решила ответить на слухи о беременности

Папарацци все чаще удается запечатлеть округливший живот знаменитости. Но до этого Холли никак не отвечала на данные слухи и видимо просто выжидала.Недавно актриса решила необычным образом опровергнуть всякие домыслы об интересном положении.Она на презентации нового фильма «Kingsman: Золотое кольцо» перед всеми залпом выпила стакан виски. Теперь уже наверное ни у кого не осталось никаких сомнений насчет этого.