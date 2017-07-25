Мария Максакова отказалась от празднования юбилея

В последнее время Мария у всех на слуху, многим не нравится то, что женщина быстра сняла траур после гибели супруга. Максакова побеседовала с журналистами и рассказала о том, будет ли отмечать свой юбилей.«С Денисом я шутила, что буду, кажется, первой женщиной в его жизни, которая перейдет с ним 40-летний рубеж. Он тоже очень веселился по этому поводу, и если бы был жив, то я, конечно, еще КАК отмечала бы (юбилей). Суеверия меня мало волновали. (…) В моей нынешней ситуации грусти хватает, и, конечно, нет внутреннего настроя на какие-то празднования. Огромная по Денису тоска, очень по нему скучаю. Так что отмечать не буду, но не из-за суеверий», – сообщила певица.После гибели мужа Мария вся ушла в работу и даже решилась на смену привычного всем образа.