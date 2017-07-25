Мария Голубкина и Борис Ливанов огорошили новостью о расставании

Несколько недель назад влюбленные признались, что уже подали заявление в загс и с нетерпением ждут свадьбы. А теперь же всех поразила информация о разрыве отношений звезд и отмены помолвки.«Влюбилась реально, по-честному. Но одно дело влюбиться, как бывает только в юности. А другое дело – жить семьей. Мы прожили с Борей четыре месяца, и нам хватило. Всем спасибо, все свободны. Одно дело – романтика, другое дело – вести совместное хозяйство. Повседневная жизнь такая обычная, такая простая – лампочку вкрутить, оформить кредит или пропылесосить квартиру. И тут начинаются вопросы», – ответила Голубкина.Честно говоря, мало кто верил в то, что у пары получится что-то серьезное, в Интернете оказалось много скептиков, которые не верили в новость про свадьбу.