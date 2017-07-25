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Мария Голубкина и Борис Ливанов огорошили новостью о расставании

Сегодня, 11:05
Этим летом Борис Ливанов и Мария Голубкина бурно обсуждались в Сети после появления новости о скорой свадьбе.

Мария Голубкина и Борис Ливанов огорошили новостью о расставании
Несколько недель назад влюбленные признались, что уже подали заявление в загс и с нетерпением ждут свадьбы. А теперь же всех поразила информация о разрыве отношений звезд и отмены помолвки.

Мария Голубкина и Борис Ливанов огорошили новостью о расставании


«Влюбилась реально, по-честному. Но одно дело влюбиться, как бывает только в юности. А другое дело – жить семьей. Мы прожили с Борей четыре месяца, и нам хватило. Всем спасибо, все свободны. Одно дело – романтика, другое дело – вести совместное хозяйство. Повседневная жизнь такая обычная, такая простая – лампочку вкрутить, оформить кредит или пропылесосить квартиру. И тут начинаются вопросы», – ответила Голубкина.

Честно говоря, мало кто верил в то, что у пары получится что-то серьезное, в Интернете оказалось много скептиков, которые не верили в новость про свадьбу.

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Ключевые слова: Борис Ливанов, Мария Голубкина

Количество просмотров: 8 658
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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