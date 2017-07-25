Дина Немцова сообщила о том, как на ее семье отразилась гибель отца

От экс-супруги бизнесвумен Екатерины Одинцовой у мужчины осталось двое детей. Хоть и Борис не жил с ними, но старался уделять им как можно больше времени.А после того как не стало отца, обязанности главы семьи на себя взял сын Антон, которому тогда было 20 лет.«Он очень серьезный, ответственный, но при этом не холодный. Он всегда поддержит меня в трудную минуту, даже если занят или учится. Он невероятно трудолюбив, и я его за это очень уважаю. Сейчас он – глава семьи, и со своими обязанностями он отлично справляется. Мы невероятно близки и очень сильно любим друг друга», - поделилась дочка Немцова Дина.Брат с сестрой стараются поддерживать друг друга во всем, вот это конечно же похвально.