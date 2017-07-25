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Дина Немцова сообщила о том, как на ее семье отразилась гибель отца

Сегодня, 16:59
В феврале 2015 года случилась страшное происшествие: в центре Москвы застрелили политика Бориса Немцова.

Дина Немцова сообщила о том, как на ее семье отразилась гибель отца
От экс-супруги бизнесвумен Екатерины Одинцовой у мужчины осталось двое детей. Хоть и Борис не жил с ними, но старался уделять им как можно больше времени.

А после того как не стало отца, обязанности главы семьи на себя взял сын Антон, которому тогда было 20 лет.

Дина Немцова сообщила о том, как на ее семье отразилась гибель отца


«Он очень серьезный, ответственный, но при этом не холодный. Он всегда поддержит меня в трудную минуту, даже если занят или учится. Он невероятно трудолюбив, и я его за это очень уважаю. Сейчас он – глава семьи, и со своими обязанностями он отлично справляется. Мы невероятно близки и очень сильно любим друг друга», - поделилась дочка Немцова Дина.

Брат с сестрой стараются поддерживать друг друга во всем, вот это конечно же похвально.

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Ключевые слова: Борис Немцов

Количество просмотров: 3 367
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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