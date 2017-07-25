Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Борис Ливанов хочет возобновить отношения с Марией Голубкиной

Сегодня, 19:31
Некоторое время назад стало известно, что Мария Голубкина и Борис Ливанов отменяют свадьбу, которая должна была состояться летом этого года.

Борис Ливанов хочет возобновить отношения с Марией Голубкиной
Оба официально подтвердили свое расставание. На днях же Борис побеседовал с журналистами и сообщил, что они с Голубкиной решили взять паузу в отношениях, и может быть у них еще есть будущее.

Борис Ливанов хочет возобновить отношения с Марией Голубкиной


«Надеюсь, все у нас как-нибудь образуется. Как говорят в моей семье: настоящая любовь – когда без человека жить невыносимо. С ним непросто, но без него невозможно. Думаю, это и называется осознанным состоянием взрослой любви. Может, сорок пять лет – мало, нужно дождаться шестидесяти пяти, восьмидесяти пяти, чтобы пришла жизненная мудрость и ко мне, и к Маше? Готов ждать. Все равно выиграю – рано или поздно. (…) Пока мы с Машей решили взять паузу и на время расстались», – ответил Ливанов.

Борис Ливанов хочет возобновить отношения с Марией Голубкиной


В Интернете к данной паре неоднозначное мнение, многие считают, что их союз фиктивный.

← Мария Кожевникова не может справиться... Настасья Самбурская опубликовала фот... →

Ключевые слова: Борис Ливанов, Мария Голубкина

Количество просмотров: 377
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети, Кадр программы «Секрет на миллион»

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Мария Голубкина и Борис Ливанов огорошили новостью о расставании
Мария Голубкина и Борис Ливанов спорят из-за фамилии после свадьбы
Мария Голубкина думает еще об одном ребенке
Борис Грим хочет возобновить общение с братом
Самое популярное за неделю
Комментарии



Кристина Орбакайте поддержала Ольгу Бузову В последнее время телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова является главной темой для разговоров в Интернете.
Станислав Садальский раскритиковал новую передачу с Дмитрием Шепелевым Скандально известный Станислав Садальский известен тем, что не лезет за словом в карман.
Настасья Самбурская опубликовала фото из загса На днях Настасья Самбурская вызвала жаркие споры в Интернете, разместив новую фотографию.
Борис Ливанов хочет возобновить отношения с Марией Голубкиной Некоторое время назад стало известно, что Мария Голубкина и Борис Ливанов отменяют свадьбу, которая должна была состояться летом этого года.
Мария Кожевникова не может справиться со всеми делами одна В конце прошлой недели Мария Кожевникова шокировала всех, сообщив о том, что стала многодетной мамой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.