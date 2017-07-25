Борис Ливанов хочет возобновить отношения с Марией Голубкиной

Оба официально подтвердили свое расставание. На днях же Борис побеседовал с журналистами и сообщил, что они с Голубкиной решили взять паузу в отношениях, и может быть у них еще есть будущее.«Надеюсь, все у нас как-нибудь образуется. Как говорят в моей семье: настоящая любовь – когда без человека жить невыносимо. С ним непросто, но без него невозможно. Думаю, это и называется осознанным состоянием взрослой любви. Может, сорок пять лет – мало, нужно дождаться шестидесяти пяти, восьмидесяти пяти, чтобы пришла жизненная мудрость и ко мне, и к Маше? Готов ждать. Все равно выиграю – рано или поздно. (…) Пока мы с Машей решили взять паузу и на время расстались», – ответил Ливанов.В Интернете к данной паре неоднозначное мнение, многие считают, что их союз фиктивный.