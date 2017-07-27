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Алиана Гобозова восхищена мыслями Дмитрия Шепелева

Сегодня, 10:45
Несколько месяцев назад экс-участница телепроекта "Дом-2" Алиана Гобозова пережила страшную трагедию.

Алиана Гобозова восхищена мыслями Дмитрия Шепелева
От рака головного мозга скончалась ее мама, Светлана Устиненко.

Алиана до сих пор не может прийти в себя от тяжелой утраты и ни с кем не обсуждает эту тему. Но Гобозова признается, что недавно прочитала книгу Дмитрия Шепелева "Жанна", где он рассказывает о том, как сам пережил период борьбы со страшной болезнью близкого человека.

Алиана Гобозова восхищена мыслями Дмитрия Шепелева


«Читая фразу за фразой, главу за главой, я была настолько опустошена морально... Я словно вернулась в то страшное время, в те два с лишним года беспомощной борьбы. Я прочувствовала написанное в книге от и до. В каждой строчке я узнавала себя. Как было больно и одиноко. Как было страшно и невыносимо. Да, для меня это больная тема, для меня это травма на всю жизнь, и все еще незажившая рана. Каждый человек, который боролся, борется или помогает бороться своему близкому с ужасной болезнью, в книге узнает себя...» - делится Алиана.

Алиана Гобозова восхищена мыслями Дмитрия Шепелева


По мнению девушки, эту книгу будет интересно почитать и тем, кто не сталкивался с этим диагнозом, таким образом возможно люди будут более терпимы к другим.

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Ключевые слова: Алиана Гобозова, Дмитрий Шепелев

Количество просмотров: 3 237
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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