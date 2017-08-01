Близкие Аллы Пугачевой поведали о ее состоянии здоровья

Алла Пугачева должна была выйти на сцену в этот вечер, но к сожалению многих зрителей в завершающий день фестиваля не появилась. А все из-за того, что накануне Примадонна почувствовала себя плохо и ей даже вызвали скорую помощь.«Алла Борисовна чувствует себя хорошо, все нормально. В Баку на следующий день после своего выступления Алла Борисовна возложила цветы на могилы Гейдара Алиева и Муслима Магомаева», – сообщили близкие артистки.Самочувствие Аллы Борисовны спровоцировало много слухов в Интернете. Фанаты встревожились за здоровье любимой певицы.