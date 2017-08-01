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Близкие Аллы Пугачевой поведали о ее состоянии здоровья

Вчера, 15:58
Музыкальный фестиваль "Жара", проходивший в Баку, завершился творческим вечером известного певца Григория Лепса.

Близкие Аллы Пугачевой поведали о ее состоянии здоровья
Алла Пугачева должна была выйти на сцену в этот вечер, но к сожалению многих зрителей в завершающий день фестиваля не появилась. А все из-за того, что накануне Примадонна почувствовала себя плохо и ей даже вызвали скорую помощь.

Близкие Аллы Пугачевой поведали о ее состоянии здоровья


«Алла Борисовна чувствует себя хорошо, все нормально. В Баку на следующий день после своего выступления Алла Борисовна возложила цветы на могилы Гейдара Алиева и Муслима Магомаева», – сообщили близкие артистки.

Близкие Аллы Пугачевой поведали о ее состоянии здоровья


Самочувствие Аллы Борисовны спровоцировало много слухов в Интернете. Фанаты встревожились за здоровье любимой певицы.

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Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 15 158
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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