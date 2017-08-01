Близкие Аллы Пугачевой поведали о ее состоянии здоровья

Музыкальный фестиваль "Жара", проходивший в Баку, завершился творческим вечером известного певца Григория Лепса.
Алла Пугачева должна была выйти на сцену в этот вечер, но к сожалению многих зрителей в завершающий день фестиваля не появилась. А все из-за того, что накануне Примадонна почувствовала себя плохо и ей даже вызвали скорую помощь.
«Алла Борисовна чувствует себя хорошо, все нормально. В Баку на следующий день после своего выступления Алла Борисовна возложила цветы на могилы Гейдара Алиева и Муслима Магомаева», – сообщили близкие артистки.
Самочувствие Аллы Борисовны спровоцировало много слухов в Интернете. Фанаты встревожились за здоровье любимой певицы.
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