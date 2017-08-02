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Анастасия Решетова сообщила правду об огромных доходах

Сегодня, 10:41
На днях видеоблогер Дмитрий Портнягин в качестве героини своего блога выбрал модель Анастасию Решетову.

Анастасия Решетова сообщила правду об огромных доходах
На канале молодого человека на днях был размещен ролик с интервью с 21-летней моделью. Анастасия раскрыла правду о своих доходах, поделившись тем, как она смогла зарабатывать миллионы.

Анастасия Решетова сообщила правду об огромных доходах


«Начнем с того, что мой основной источник заработка – клиника красоты и здоровья, я являюсь ее соучредителем. Мы начинали меньше года назад. По сравнению в тем, какая ситуация сейчас, клиника выросла, и аудитория, и качество обслуживания – в разы. Вся Москва знает, я с гордостью говорю об этом проекте.

Анастасия Решетова сообщила правду об огромных доходах


Еще у меня есть бренд кастомной винтажной одежды. Каждая «джинсовка» стоит тысячу долларов. Это продукт не для всех, и мы на это ориентировались. Также сейчас откроется салон и реклама в «Инстаграм», – поделилась Решетова.

Девушка даже призналась, что однажды ее доход в месяц составил более трех миллионов рублей, но бывают месяцы и менее успешные.

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Ключевые слова: Анастасия Решетова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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