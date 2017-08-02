Анастасия Решетова сообщила правду об огромных доходах

На канале молодого человека на днях был размещен ролик с интервью с 21-летней моделью. Анастасия раскрыла правду о своих доходах, поделившись тем, как она смогла зарабатывать миллионы.«Начнем с того, что мой основной источник заработка – клиника красоты и здоровья, я являюсь ее соучредителем. Мы начинали меньше года назад. По сравнению в тем, какая ситуация сейчас, клиника выросла, и аудитория, и качество обслуживания – в разы. Вся Москва знает, я с гордостью говорю об этом проекте.Еще у меня есть бренд кастомной винтажной одежды. Каждая «джинсовка» стоит тысячу долларов. Это продукт не для всех, и мы на это ориентировались. Также сейчас откроется салон и реклама в «Инстаграм», – поделилась Решетова.Девушка даже призналась, что однажды ее доход в месяц составил более трех миллионов рублей, но бывают месяцы и менее успешные.