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Дана Борисова сообщила о том, что финансовые проблемы решены

Сегодня, 12:52
Некоторое время назад телеведущая Дана Борисова, которая уже на протяжении нескольких месяцев находится в Таиланде, где проходит реабилитацию, сообщила о финансовых проблемах.

Дана Борисова сообщила о том, что финансовые проблемы решены
Дана сетовала на то, то у нее есть кредит за квартиру, а платить ей нечем, так как она осталась без работы. Но на днях Борисова поделилась радостной новостью о том, что осталось выплатить лишь небольшую сумму.

Дана Борисова сообщила о том, что финансовые проблемы решены


«Я разговаривала с доченькой, мой кредит закрыт, слухи о моих финансовых проблемах сильно преувеличены. Все будет хорошо, верьте в это», – поделилась телеведущая.

Дана надеется на то, что теперь ее жизнь налаживается, а проблемы с наркотиками остались далеко позади.

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 4 121
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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