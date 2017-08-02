Дана Борисова сообщила о том, что финансовые проблемы решены

Дана сетовала на то, то у нее есть кредит за квартиру, а платить ей нечем, так как она осталась без работы. Но на днях Борисова поделилась радостной новостью о том, что осталось выплатить лишь небольшую сумму.«Я разговаривала с доченькой, мой кредит закрыт, слухи о моих финансовых проблемах сильно преувеличены. Все будет хорошо, верьте в это», – поделилась телеведущая.Дана надеется на то, что теперь ее жизнь налаживается, а проблемы с наркотиками остались далеко позади.