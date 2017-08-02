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Миллиардер Илон Маск сделал шокирующее признание

Сегодня, 16:26
Знаменитый американский миллиардер и покоритель космоса Илон Маск поразил всех своим заявлением.

Миллиардер Илон Маск сделал шокирующее признание
46-летний миллиардер и новый возлюбленный бывшей супруги Джонни Деппа Эмбер Херд откровенно признался в своём психическом заболевании - Илон страдает от маниакально-депрессивного психоза.

Миллиардер Илон Маск сделал шокирующее признание


Другое наиболее известное название этой болезни - биполярное расстройство личности. Им страдали и страдают многие известные люди - в недавнем времени таком же недуге призналась актриса Кетрин Зета Джонс.

Миллиардер Илон Маск сделал шокирующее признание


Такое состояние характеризуется резкими перепадами настроения, частыми депрессиями и различными маниями. В своём блоге Маск указал, что сам подозревает у себя биполярное расстройство, из чего можно сделать вывод, что медицинского обследования миллиардер, вероятно, еще не делал. Среди причин такого состояния Илон указывает свою чрезвычайно трудную работу, связанную с постоянными стрессами - он слишком сильно погружается в каждый из своих проектов, однако некоторые из них всё равно оказываются провальными.

Миллиардер Илон Маск сделал шокирующее признание

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Ключевые слова: Илон Маск, Эмбер Херд

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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