Миллиардер Илон Маск сделал шокирующее признание

46-летний миллиардер и новый возлюбленный бывшей супруги Джонни Деппа Эмбер Херд откровенно признался в своём психическом заболевании - Илон страдает от маниакально-депрессивного психоза.Другое наиболее известное название этой болезни - биполярное расстройство личности. Им страдали и страдают многие известные люди - в недавнем времени таком же недуге призналась актриса Кетрин Зета Джонс.Такое состояние характеризуется резкими перепадами настроения, частыми депрессиями и различными маниями. В своём блоге Маск указал, что сам подозревает у себя биполярное расстройство, из чего можно сделать вывод, что медицинского обследования миллиардер, вероятно, еще не делал. Среди причин такого состояния Илон указывает свою чрезвычайно трудную работу, связанную с постоянными стрессами - он слишком сильно погружается в каждый из своих проектов, однако некоторые из них всё равно оказываются провальными.