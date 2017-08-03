Данко заявил, что Дмитрий Шепелев его жестоко обманул

В эфире артист заявил о том, что сомневается в верности своей супруги, поэтому хочет провести ДНК-тест. Он хотел убедиться, что "особенная" дочка Агата на самом деле его.В итоге все были шокированы таким заявлением певца, но недавно Данко заявил, что все это было сделано для дочери.«Мне позвонили, начали уговаривать, и обещали поддержать моего Агатика. Мы снимались в пилоте с мамой, а для программы редакторы хотели видеть и Наташу. Она долго отказывалась, но потом скрепя сердце согласилась. Ей скоро ехать с ребенком в Анапу, вот она и получила за участие 150 тысяч рублей. С ней поступили по-честному. Но Наташа – это отдельный человек. Мне же было нужно, чтобы дали номер банковской карты для помощи дочери»,- сообщил Данко.Но в ходе эфира ни слова не было сказано о призыве помочь маленькой Агате, что очень возмутило артиста. Я считаю, что все таки таким способом получить деньги за свою дочку, совсем неправильно.