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Данко заявил, что Дмитрий Шепелев его жестоко обманул

Сегодня, 11:59
На прошлой неделе в одном из выпусков передачи "На самом деле" главным героем стал популярный певец Данко.

Данко заявил, что Дмитрий Шепелев его жестоко обманул
В эфире артист заявил о том, что сомневается в верности своей супруги, поэтому хочет провести ДНК-тест. Он хотел убедиться, что "особенная" дочка Агата на самом деле его.

В итоге все были шокированы таким заявлением певца, но недавно Данко заявил, что все это было сделано для дочери.

Данко заявил, что Дмитрий Шепелев его жестоко обманул


«Мне позвонили, начали уговаривать, и обещали поддержать моего Агатика. Мы снимались в пилоте с мамой, а для программы редакторы хотели видеть и Наташу. Она долго отказывалась, но потом скрепя сердце согласилась. Ей скоро ехать с ребенком в Анапу, вот она и получила за участие 150 тысяч рублей. С ней поступили по-честному. Но Наташа – это отдельный человек. Мне же было нужно, чтобы дали номер банковской карты для помощи дочери»,- сообщил Данко.

Данко заявил, что Дмитрий Шепелев его жестоко обманул


Но в ходе эфира ни слова не было сказано о призыве помочь маленькой Агате, что очень возмутило артиста. Я считаю, что все таки таким способом получить деньги за свою дочку, совсем неправильно.

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Ключевые слова: Данко, Дмитрий Шепелев

Количество просмотров: 6 474
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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