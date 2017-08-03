Данко заявил, что Дмитрий Шепелев его жестоко обманул

В итоге все были шокированы таким заявлением певца, но недавно Данко заявил, что все это было сделано для дочери.
«Мне позвонили, начали уговаривать, и обещали поддержать моего Агатика. Мы снимались в пилоте с мамой, а для программы редакторы хотели видеть и Наташу. Она долго отказывалась, но потом скрепя сердце согласилась. Ей скоро ехать с ребенком в Анапу, вот она и получила за участие 150 тысяч рублей. С ней поступили по-честному. Но Наташа – это отдельный человек. Мне же было нужно, чтобы дали номер банковской карты для помощи дочери»,- сообщил Данко.
Но в ходе эфира ни слова не было сказано о призыве помочь маленькой Агате, что очень возмутило артиста. Я считаю, что все таки таким способом получить деньги за свою дочку, совсем неправильно.