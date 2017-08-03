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Гражданская жена Олега Яковлева показала последний совместный снимок с ним

Вчера, 22:20
Прошло уже больше месяца, как не стало бывшего участница группы «Иванушки International» Олега Яковлева.

Гражданская жена Олега Яковлева показала последний совместный снимок с ним
Мужчина умер от двусторонней пневмонии, в последние дни его даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Гражданская жена Олега до сих пор не может поверить в его смерть, и обнаружив последнюю совместную фотографию с ним, поспешила поделиться снимком с подписчиками.

Гражданская жена Олега Яковлева показала последний совместный снимок с ним


«17 мая, гастроли в Санкт-Петербурге. Мы приехали на саунд-чек и вышли пообедать. Стояла неожиданно хорошая погода, и я предложила сфотографировать Олега на фоне Невы, а он настоял на фото вместе. Я еще упиралась: «Не хочу, не так одета, ветер, прическа», а он практически «заставил». Олег, кстати, часто настаивал на наших с ним фотографиях для «Инстаграма», а я не любила лишний раз афишировать наше счастье. Так и появился этот снимок, который тогда я все же уберегла. Ну, а вот сегодня делюсь им, ведь терять мне уже нечего», - рассказала Александра Куцевол.

Женщина часто делится воспоминаниями и фотографиями со своим любимым, тяжело переживая утрату.

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Ключевые слова: Олег Яковлев, Александра Куцевол

Количество просмотров: 5 382
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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