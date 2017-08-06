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Избранница Бена Аффлека беременна

Сегодня, 16:21
Около месяца назад стало известно об отношениях актера Бена Аффлека и Линдси Шукус.

Избранница Бена Аффлека беременна
Избранницей Бена стала продюсер шоу Saturday Night Live.

Вскоре появилась информация о том, что отношения у пары начались еще несколько лет назад. Аффлек изменял с ней своей бывшей жене Дженнифер Гарнер.

Избранница Бена Аффлека беременна


«Бен и Линдси влюбились друг в друга с первого взгляда. И всего через пару недель Дженнифер узнала, что муж ей изменяет. Да, она до последнего надеялась, что Бен и Линдси расстанутся, но этого не произошло, поэтому Джен решила подать документы на развод», — поведал источник.

Недавно же западные СМИ сообщили о беременности Линдси, но скорее всего это лишь слухи, так как пару нередко видят в магазинах за покупками спиртных напитков.

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Ключевые слова: Бен Аффлек

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA, peopletalk.ru

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