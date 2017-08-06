Избранница Бена Аффлека беременна

Избранницей Бена стала продюсер шоу Saturday Night Live.Вскоре появилась информация о том, что отношения у пары начались еще несколько лет назад. Аффлек изменял с ней своей бывшей жене Дженнифер Гарнер.«Бен и Линдси влюбились друг в друга с первого взгляда. И всего через пару недель Дженнифер узнала, что муж ей изменяет. Да, она до последнего надеялась, что Бен и Линдси расстанутся, но этого не произошло, поэтому Джен решила подать документы на развод», — поведал источник.Недавно же западные СМИ сообщили о беременности Линдси, но скорее всего это лишь слухи, так как пару нередко видят в магазинах за покупками спиртных напитков.