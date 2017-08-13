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Белла Хадид получает уроки актерского мастерства

Сегодня, 14:30
В свои 20 лет Белла Хадид является одной из самых известных моделей в мире.

Белла Хадид получает уроки актерского мастерства
Но похоже девушка не хочет ограничиваться лишь модельным бизнесом и пытается попробовать себя в новых сферах. Белла все свое внимание уделяет на данный момент актерскому мастерству, уроки которого начала брать с недавнего времени.

Белла Хадид получает уроки актерского мастерства


Девушка даже призналась в интервью, что будет пытаться заполучить заветный "Оскар". Хотя, по признанию Хадид, уроки ей даются не очень легко, так как она не может похвастаться хорошей памятью, но тем не менее приложит все усилия, чтобы добиться заветной цели.

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Ключевые слова: Белла Хадид

Количество просмотров: 2 847
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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