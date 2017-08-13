Девушка даже призналась в интервью, что будет пытаться заполучить заветный "Оскар". Хотя, по признанию Хадид, уроки ей даются не очень легко, так как она не может похвастаться хорошей памятью, но тем не менее приложит все усилия, чтобы добиться заветной цели.
Белла Хадид получает уроки актерского мастерства
Сегодня, 14:30
В свои 20 лет Белла Хадид является одной из самых известных моделей в мире.
Но похоже девушка не хочет ограничиваться лишь модельным бизнесом и пытается попробовать себя в новых сферах. Белла все свое внимание уделяет на данный момент актерскому мастерству, уроки которого начала брать с недавнего времени.
Девушка даже призналась в интервью, что будет пытаться заполучить заветный "Оскар". Хотя, по признанию Хадид, уроки ей даются не очень легко, так как она не может похвастаться хорошей памятью, но тем не менее приложит все усилия, чтобы добиться заветной цели.
Девушка даже призналась в интервью, что будет пытаться заполучить заветный "Оскар". Хотя, по признанию Хадид, уроки ей даются не очень легко, так как она не может похвастаться хорошей памятью, но тем не менее приложит все усилия, чтобы добиться заветной цели.
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Ключевые слова: Белла Хадид
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Количество просмотров: 2 847
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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