Стас Пьеха осторожен в общении с людьми

Стас сейчас одинок, но у него есть сын Петр. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код певца и сделать прогноз на его будущее.«Проблема Стаса в том, что у него тяжелый характер, - считает Кузденбаева. - Ему не хватает энергии, он депрессивный и быстро устает. В течение дня у него по несколько раз меняется настроение и окружающим не так просто под это подстроиться. К тому же, он любит поныть, хотя сам по себе парень фартовый и все ему дается легко - нельзя сказать, что ради достижения целей Пьеха трудится до седьмого пота...Как семьянин Пьеха никакой. У него не выражена линия семьи. Плюс он закрытый человек, ему тяжело подпускать к себе кого-то, разделять с другим человеком жилище, - утверждает нумеролог. - Ему идеально подойдет девушка, обладающая энергией, она бы стала для него донором и помогла избавиться от депрессии. Свою любовь певец встретит в 39 лет, в этот же год у него родится ребенок».Сам Стас как-то заявил, что не готов к семейной жизни, и в настоящее время он весь в музыке.