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Стас Пьеха осторожен в общении с людьми

Сегодня, 15:17
Сегодня, 13 августа, день рождения отмечает Стас Пьеха, ему исполнилось 37 лет.

Стас Пьеха осторожен в общении с людьми
Стас сейчас одинок, но у него есть сын Петр. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код певца и сделать прогноз на его будущее.

«Проблема Стаса в том, что у него тяжелый характер, - считает Кузденбаева. - Ему не хватает энергии, он депрессивный и быстро устает. В течение дня у него по несколько раз меняется настроение и окружающим не так просто под это подстроиться. К тому же, он любит поныть, хотя сам по себе парень фартовый и все ему дается легко - нельзя сказать, что ради достижения целей Пьеха трудится до седьмого пота...

Стас Пьеха осторожен в общении с людьми


Как семьянин Пьеха никакой. У него не выражена линия семьи. Плюс он закрытый человек, ему тяжело подпускать к себе кого-то, разделять с другим человеком жилище, - утверждает нумеролог. - Ему идеально подойдет девушка, обладающая энергией, она бы стала для него донором и помогла избавиться от депрессии. Свою любовь певец встретит в 39 лет, в этот же год у него родится ребенок».

Сам Стас как-то заявил, что не готов к семейной жизни, и в настоящее время он весь в музыке.

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Ключевые слова: Стас Пьеха

Количество просмотров: 4 680
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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