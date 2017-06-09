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Максим Галкин показал снимки любимых девчонок

Вчера, 20:45
Шоумен Максим Галкин обновил свой блог очаровательными фотографиями.

Максим Галкин показал снимки любимых девчонок
Телеведущий и супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин порадовал поклонников невероятными летними снимками своих любимых девчонок - жены и малышки-дочки Лизы.

Максим Галкин показал снимки любимых девчонок


Максим Галкин показал снимки любимых девчонок


"Мои девчонки" - гласит подпись Галкина под свежими кадрами. Фотографии сделаны в солнечной Юрмале, где сейчас и отдыхает звездная семья. Компанию им составляют знаменитые исполнительницы Лайма Вайкуле и Лариса Долина.

Максим Галкин показал снимки любимых девчонок

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Ключевые слова: Максим Галкин, Алла Пугачева

Количество просмотров: 34 905
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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