"Мои девчонки" - гласит подпись Галкина под свежими кадрами. Фотографии сделаны в солнечной Юрмале, где сейчас и отдыхает звездная семья. Компанию им составляют знаменитые исполнительницы Лайма Вайкуле и Лариса Долина.
Максим Галкин показал снимки любимых девчонок
Вчера, 20:45
Шоумен Максим Галкин обновил свой блог очаровательными фотографиями.
Телеведущий и супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин порадовал поклонников невероятными летними снимками своих любимых девчонок - жены и малышки-дочки Лизы.
"Мои девчонки" - гласит подпись Галкина под свежими кадрами. Фотографии сделаны в солнечной Юрмале, где сейчас и отдыхает звездная семья. Компанию им составляют знаменитые исполнительницы Лайма Вайкуле и Лариса Долина.
"Мои девчонки" - гласит подпись Галкина под свежими кадрами. Фотографии сделаны в солнечной Юрмале, где сейчас и отдыхает звездная семья. Компанию им составляют знаменитые исполнительницы Лайма Вайкуле и Лариса Долина.
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Ключевые слова: Максим Галкин, Алла Пугачева
Количество просмотров: 34 905
Количество просмотров: 34 905
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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