Шинейд О’Коннор снова пыталась свести счеты с жизнью

Женщину положили в психиатрическую клинику в Нью-Джерси для реабилитации. Преданные фанаты знают, что у певицы есть суицидальные наклонности. Нередко Шинейд сообщает о том, что страдает от одиночества и намекает на самоубийство.Сейчас ей 50 лет, но также попытки наложить на себя руки певица делала в 33 года и в 45 лет.Специалисты подтвердили наличие у исполнительницы биполярного расстройства, которое ей ставили ранее.