Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Шинейд О’Коннор снова пыталась свести счеты с жизнью

Сегодня, 12:05
На днях западные СМИ сообщили новость об очередной попытке самоубийства известной певицы из Ирландии Шинейд О’Коннор.

Шинейд О’Коннор снова пыталась свести счеты с жизнью
Женщину положили в психиатрическую клинику в Нью-Джерси для реабилитации. Преданные фанаты знают, что у певицы есть суицидальные наклонности. Нередко Шинейд сообщает о том, что страдает от одиночества и намекает на самоубийство.

Сейчас ей 50 лет, но также попытки наложить на себя руки певица делала в 33 года и в 45 лет.

Шинейд О’Коннор снова пыталась свести счеты с жизнью


Специалисты подтвердили наличие у исполнительницы биполярного расстройства, которое ей ставили ранее.

← Татьяна Арно обнажилась на отдыхе Фанаты удивились опубликованной фото... →

Ключевые слова: Шинейд О’Коннор

Количество просмотров: 5 161
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ольга Бузова страдает от одиночества
Мэрилин Керро пыталась свести счеты с жизнью
Саша Зверева страдает от одиночества
Американская актриса Миша Бартон попала в психиатрическую клинику
Самое популярное за неделю
Комментарии



Анастасия Волочкова поведала детали предстоящей свадьбы Некоторое время назад известная балерина Анастасия Волочкова сообщила своим подписчикам о том, что получила предложение от богатого поклонника.
В Сети активно обсуждают конфликт между Владимиром Познером и Сергеем Шнуровым На днях известный телеведущий Владимир Познер побеседовал с журналистами и вспомнил интервью с Сергеем Шнуровым, который он брал у него года назад.
Кейт Хадсон предстала со стрижкой под мальчика Почти месяц назад в Сети распространилась новость, которая шокировала многих поклонников знаменитой актрисы Кейт Хадсон.
Фанаты удивились опубликованной фотографии Леонида Агутина со старшей дочерью На днях известный певец Леонид Агутин отправился в отпуск в Ниццу.
Шинейд О’Коннор снова пыталась свести счеты с жизнью На днях западные СМИ сообщили новость об очередной попытке самоубийства известной певицы из Ирландии Шинейд О’Коннор.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.