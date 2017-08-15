Шинейд О’Коннор снова пыталась свести счеты с жизнью

Женщину положили в психиатрическую клинику в Нью-Джерси для реабилитации. Преданные фанаты знают, что у певицы есть суицидальные наклонности. Нередко Шинейд сообщает о том, что страдает от одиночества и намекает на самоубийство.
Сейчас ей 50 лет, но также попытки наложить на себя руки певица делала в 33 года и в 45 лет.
Специалисты подтвердили наличие у исполнительницы биполярного расстройства, которое ей ставили ранее.
Ключевые слова: Шинейд О’Коннор
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Соцсети
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