Елена Перминова с супругом Александром Лебедевым в прошлом году отдыхали в не менее экзотической Ботсване, и теперь пришёл черёд Намибии. Подписчики пары только успевают восхищаться потрясающими видами и, конечно, прекрасной фигурой модели в купальнике.
Елена Перминова выложила в сеть роскошные фото в купальнике на фоне пустыни
Вчера, 18:26
Популярная модель Елена Перминова проводит отпуск в экзотической Намибии.
Эта загадочная южноафриканская страна всегда привлекала путешественников со всего света. В Намибию часто приезжает голливудская звезда Анджелина Джоли - совсем недавно она вместе с детьми посетила один из местных заповедников, где пообщалась с малышами гепардами.
Елена Перминова с супругом Александром Лебедевым в прошлом году отдыхали в не менее экзотической Ботсване, и теперь пришёл черёд Намибии. Подписчики пары только успевают восхищаться потрясающими видами и, конечно, прекрасной фигурой модели в купальнике.
Елена Перминова с супругом Александром Лебедевым в прошлом году отдыхали в не менее экзотической Ботсване, и теперь пришёл черёд Намибии. Подписчики пары только успевают восхищаться потрясающими видами и, конечно, прекрасной фигурой модели в купальнике.
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Ключевые слова: Елена Перминова
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Количество просмотров: 5 278
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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