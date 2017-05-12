Елена Перминова выложила в сеть роскошные фото в купальнике на фоне пустыни

Эта загадочная южноафриканская страна всегда привлекала путешественников со всего света. В Намибию часто приезжает голливудская звезда Анджелина Джоли - совсем недавно она вместе с детьми посетила один из местных заповедников, где пообщалась с малышами гепардами.Елена Перминова с супругом Александром Лебедевым в прошлом году отдыхали в не менее экзотической Ботсване, и теперь пришёл черёд Намибии. Подписчики пары только успевают восхищаться потрясающими видами и, конечно, прекрасной фигурой модели в купальнике.