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Елена Перминова выложила в сеть роскошные фото в купальнике на фоне пустыни

Вчера, 18:26
Популярная модель Елена Перминова проводит отпуск в экзотической Намибии.

Елена Перминова выложила в сеть роскошные фото в купальнике на фоне пустыни
Эта загадочная южноафриканская страна всегда привлекала путешественников со всего света. В Намибию часто приезжает голливудская звезда Анджелина Джоли - совсем недавно она вместе с детьми посетила один из местных заповедников, где пообщалась с малышами гепардами.

Елена Перминова выложила в сеть роскошные фото в купальнике на фоне пустыни


Елена Перминова с супругом Александром Лебедевым в прошлом году отдыхали в не менее экзотической Ботсване, и теперь пришёл черёд Намибии. Подписчики пары только успевают восхищаться потрясающими видами и, конечно, прекрасной фигурой модели в купальнике.

Елена Перминова выложила в сеть роскошные фото в купальнике на фоне пустыни


Елена Перминова выложила в сеть роскошные фото в купальнике на фоне пустыни


Елена Перминова выложила в сеть роскошные фото в купальнике на фоне пустыни


Елена Перминова выложила в сеть роскошные фото в купальнике на фоне пустыни


Елена Перминова выложила в сеть роскошные фото в купальнике на фоне пустыни


Елена Перминова выложила в сеть роскошные фото в купальнике на фоне пустыни


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Ключевые слова: Елена Перминова

Количество просмотров: 5 278
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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