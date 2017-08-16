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Нюша вынуждена мириться с тяжелым характером супруга

Сегодня, 10:54
Вчера, 15 августа, день рождения отмечала популярная певицы Нюша, и в этот же день появилась информация о том, что она сыграла свадьбу со своим избранником Игорем Сивовым на Мальдивских островах.

Нюша вынуждена мириться с тяжелым характером супруга
На торжество были приглашены лишь самые близкие друзья пары и родственники. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила спрогнозировать будущую семейную жизнь новобрачных.

Нюша вынуждена мириться с тяжелым характером супруга


«Нюша душевная и терпеливая, очень справедливая - в отличие от ее суженого. У Игоря характер сложный, он ревнив, страдает перепадами настроения, склонен вести себя деспотично. Это брак будет держаться на терпении Нюши и просуществует долги годы - скорее всего, этот союз на всю жизнь», - говорит нумеролог.

Нюша вынуждена мириться с тяжелым характером супруга


Поздравляем Нюшу с днем рождения, а также молодоженов со свадьбой!

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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 5 226
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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