Нюша вынуждена мириться с тяжелым характером супруга

Вчера, 15 августа, день рождения отмечала популярная певицы Нюша, и в этот же день появилась информация о том, что она сыграла свадьбу со своим избранником Игорем Сивовым на Мальдивских островах.

На торжество были приглашены лишь самые близкие друзья пары и родственники. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила спрогнозировать будущую семейную жизнь новобрачных.«Нюша душевная и терпеливая, очень справедливая - в отличие от ее суженого. У Игоря характер сложный, он ревнив, страдает перепадами настроения, склонен вести себя деспотично. Это брак будет держаться на терпении Нюши и просуществует долги годы - скорее всего, этот союз на всю жизнь», - говорит нумеролог.Поздравляем Нюшу с днем рождения, а также молодоженов со свадьбой!