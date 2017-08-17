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Бывшая жена Вадима Казаченко частично выиграла суд

Сегодня, 12:15
На днях состоялось очередное судебное заседание, в котором встретились экс-супруга Вадима Казаченко и его представители.

Бывшая жена Вадима Казаченко частично выиграла суд
Артист пытается доказать, что его брак с Ольгой был фиктивным, и вот уже несколько месяцев продолжается процесс по этому делу.

Бывшая жена Вадима Казаченко частично выиграла суд


«Сегодня по апелляции Кати Гордон и ее компании в Мосгорсуде Вадиму Казаченко было отказано в иске о фиктивности нашего брака. Наш брак, как был законным, так и остался им, с момента его заключения, несмотря на то, что мой муж, попав в очередные «обстоятельства» втянул меня в такую гнусную историю, в то время, когда я носила нашего ребенка. И я не праздную победу по этому поводу, скорее освобождение от всего того ада, который устроил мне и нашему сыну Вадим Казаченко за этот почти уже год-год его вранья, грязи, угроз, унижений, лившейся на нас, и попыток обокрасть собственного ребенка», - поведала Ольга.

Бывшая жена Вадима Казаченко частично выиграла суд


Стоит отметить, что Казаченко не признал своего сына и не общается с ним, но от прохождения ДНК-теста мужчина отказался.

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Ключевые слова: Вадим Казаченко, Ольга Казаченко

Количество просмотров: 4 004
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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