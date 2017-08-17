Артемий Лебедев привел в шок всех своей новостью

«Разные люди знают меня как дизайнера, путешественника, курсанта вертолетного клуба, алкоголика, блогера, ремонтника подъездов, дедушку рунета, коллекционера, покупателя кефира. (...) Это все прекрасные достижения, но есть одно качество, в котором я достиг самых больших высот – отцовство. Сегодня я совершил великий подвиг и стал отцом в десятый раз. У меня теперь четыре девочки и шесть мальчиков в диапазоне от нуля до 22 лет», – написал Артемий в Интернете.
Но некоторые подписчики предположили, что дизайнер не договаривает, и под своими детьми имеет ввиду крупные проекты.