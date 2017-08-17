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Артемий Лебедев привел в шок всех своей новостью

Сегодня, 16:53
Знаменитый дизайнер Артемий Лебедев, сын писательницы Татьяны Толстой, мало рассказывает о себе, поэтому для многих остается тайной семейная жизнь мужчины.

Артемий Лебедев привел в шок всех своей новостью
Долгое время не было практически ничего известно о детях 42-летнего дизайнера. Но некоторое время назад Лебедев решил сделать сенсационное заявление, которое шокировало всех.

Артемий Лебедев привел в шок всех своей новостью


«Разные люди знают меня как дизайнера, путешественника, курсанта вертолетного клуба, алкоголика, блогера, ремонтника подъездов, дедушку рунета, коллекционера, покупателя кефира. (...) Это все прекрасные достижения, но есть одно качество, в котором я достиг самых больших высот – отцовство. Сегодня я совершил великий подвиг и стал отцом в десятый раз. У меня теперь четыре девочки и шесть мальчиков в диапазоне от нуля до 22 лет», – написал Артемий в Интернете.

Артемий Лебедев привел в шок всех своей новостью


Но некоторые подписчики предположили, что дизайнер не договаривает, и под своими детьми имеет ввиду крупные проекты.

← Юлия Меньшова будет вести новые шоу

Ключевые слова: Артемий Лебедев

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, кадр YouTube, kp.ru

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Артемий Лебедев привел в шок всех своей новостью Знаменитый дизайнер Артемий Лебедев, сын писательницы Татьяны Толстой, мало рассказывает о себе, поэтому для многих остается тайной семейная жизнь мужчины.
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