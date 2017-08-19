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Иван Ургант опубликовал редкое фото своей дочери

Сегодня, 14:12
Популярный телеведущий Иван Ургант в своем микроблоге часто выкладывает снимки, связанные с работой, несмотря на то, что программа "Вечерний Ургант", ведущим которого Иван является, имеет собственный аккаунт в Инстаграм.

Иван Ургант опубликовал редкое фото своей дочери
Недавняя же публикация телеведущего вызвала восторг его подписчиков. На фотографии запечатлена Эрика, 17-летняя наследница супруги Урганта.

Иван Ургант опубликовал редкое фото своей дочери


Хоть девушка и не является дочерью Ивана, он относится к ней как к родной. Изредка в его микроблоге появляются фотографии Эрики.

Иван Ургант опубликовал редкое фото своей дочери


Стоит отметить, что Наталья Кикнадзе и Иван воспитывают троих детей, Эрику, Нину и Валерию.

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Ключевые слова: Иван Ургант

Количество просмотров: 2 665
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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