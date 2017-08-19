Иван Ургант опубликовал редкое фото своей дочери

Популярный телеведущий Иван Ургант в своем микроблоге часто выкладывает снимки, связанные с работой, несмотря на то, что программа "Вечерний Ургант", ведущим которого Иван является, имеет собственный аккаунт в Инстаграм.

Недавняя же публикация телеведущего вызвала восторг его подписчиков. На фотографии запечатлена Эрика, 17-летняя наследница супруги Урганта.Хоть девушка и не является дочерью Ивана, он относится к ней как к родной. Изредка в его микроблоге появляются фотографии Эрики.Стоит отметить, что Наталья Кикнадзе и Иван воспитывают троих детей, Эрику, Нину и Валерию.