Дмитрий Борисов поделился своими ощущениями в роли ведущего "Пусть говорят"

Эта новость долго обсуждалась в Сети, да и многие обрушились с критикой на Борисова. Недавно телеведущий рассказал, как ему в роли ведущего столь популярной программы.«Необычно, но это же всегда вызов. Каждая необычная роль, которая нам выпадает, это же такой опыт. Любой опыт полезен.Безумная популярность, к счастью, сейчас никак не ощущается, потому что некогда. У нас постоянно записи, эфиры, работы столько, что невозможно подумать вот об этом. Тем более, слушайте, я в телевизоре 12 лет. Я думаю, что сильно ничего не изменится», - сообщил Дмитрий.Телезрители уже привыкли видеть Борисова в качестве новостного ведущего, но сам Дмитрий признается, что перестроиться на новый формат передачи ему было совсем не сложно.