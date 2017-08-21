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Дмитрий Борисов поделился своими ощущениями в роли ведущего "Пусть говорят"

Сегодня, 12:03
На прошлой неделе зрители узнали, кто же заменил Андрея Малахова в популярном шоу "Пусть говорят", теперь передачу ведет Дмитрий Борисов.

Дмитрий Борисов поделился своими ощущениями в роли ведущего "Пусть говорят"
Эта новость долго обсуждалась в Сети, да и многие обрушились с критикой на Борисова. Недавно телеведущий рассказал, как ему в роли ведущего столь популярной программы.

«Необычно, но это же всегда вызов. Каждая необычная роль, которая нам выпадает, это же такой опыт. Любой опыт полезен.

Дмитрий Борисов поделился своими ощущениями в роли ведущего "Пусть говорят"


Безумная популярность, к счастью, сейчас никак не ощущается, потому что некогда. У нас постоянно записи, эфиры, работы столько, что невозможно подумать вот об этом. Тем более, слушайте, я в телевизоре 12 лет. Я думаю, что сильно ничего не изменится», - сообщил Дмитрий.

Телезрители уже привыкли видеть Борисова в качестве новостного ведущего, но сам Дмитрий признается, что перестроиться на новый формат передачи ему было совсем не сложно.

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Ключевые слова: Дмитрий Борисов, Андрей Малахов, Пусть говорят

Количество просмотров: 4 979
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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