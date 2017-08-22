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Евгений Плющенко возмущен скандалом, в котором его обвиняют в желании снести жилые дома

Вчера, 18:03
На днях стало известно о желании знаменитого фигуриста Евгения Плющенко построить спортивную площадке в Одинцовском районе в поселке Молоденово.

Евгений Плющенко возмущен скандалом, в котором его обвиняют в желании снести жилые дома
По информации, Евгений выбрал для этого участок земли, который находится неподалеку от его дома. Но в Сети разгорелся скандал, в котором спортсмена обвинили в желании снести жилые дома соседей.

Евгений, узнав об этом, крайне возмутился распространением недостоверной информации.

Евгений Плющенко возмущен скандалом, в котором его обвиняют в желании снести жилые дома


«Написали, что я собираюсь сносить чьи-то дома и строить школу. Но на этом участке вообще ничего нельзя строить. Это запрещено всем, не только мне. Там будет просто площадка, никаких сооружений. Ни с какими соседями у меня конфликтов не было, и никаких претензий нет. У меня есть документ, полученный в администрации Одинцовского района на обустройство спортивной площадки», - ответил Плющенко.

Фигурист искренне удивлен этим и задается вопросом, кто же хочет очернить его имя.

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Ключевые слова: Евгений Плющенко

Количество просмотров: 6 747
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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