Евгений Плющенко возмущен скандалом, в котором его обвиняют в желании снести жилые дома

По информации, Евгений выбрал для этого участок земли, который находится неподалеку от его дома. Но в Сети разгорелся скандал, в котором спортсмена обвинили в желании снести жилые дома соседей.Евгений, узнав об этом, крайне возмутился распространением недостоверной информации.«Написали, что я собираюсь сносить чьи-то дома и строить школу. Но на этом участке вообще ничего нельзя строить. Это запрещено всем, не только мне. Там будет просто площадка, никаких сооружений. Ни с какими соседями у меня конфликтов не было, и никаких претензий нет. У меня есть документ, полученный в администрации Одинцовского района на обустройство спортивной площадки», - ответил Плющенко.Фигурист искренне удивлен этим и задается вопросом, кто же хочет очернить его имя.