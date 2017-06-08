Кирилл Серебренников может сесть в тюрьму на 10 лет

В Санкт-Петербурге, где и состоялся арест, Кирилл Серебренников снимал фильм о Викторе Цое под названием "Лето". Причиной для задержания режиссера стало обвинение в хищении не менее 68 миллионов рублей. Серебренников уже доставлен в столицу, где от решения суда будет зависеть, проведёт он время расследования в СИЗО или отправится под домашний арест. Временно исполняющей обязанности главы театра "Гоголь-центр", которым и руководил режиссер, назначена его заместитель Юлия Калинина.Почти сразу после задержания Серебренникова, в сети появилась петиция, указывающая на политическую подоплеку ареста: "Мы требуем прекратить уголовное преследование Кирилла Серебренникова и его команды по политическим мотивам. Деятели искусства должны иметь право свободно высказывать свое мнение. Оно гарантировано им Конституцией нашей страны. Органы правопорядка и следствия не должны превращаться в дубинку для устрашения несогласных с политикой властей. Прекратите политическое преследование Кирилла Серебренникова!". Обращение уже подписали несколько тысяч человек.Множество российских актеров, режиссеров и общественных деятелей уже высказались в поддержку режиссера, назвав его арест невероятно жесткой мерой. Ранее не осталась в стороне даже звезда французского кино Изабель Юппер, обратившаяся напрямую к президенту России: "Господин Путин, оставьте его в покое! Лучше сходите на его спектакли".