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Исполнителя Ар Келли обвинили в секс-рабстве

Сегодня, 10:23
Певец Ар Келли, который исполнил полюбившуюся всеми «I Believe I Can Fly», известен своим хулиганским поведением.

Исполнителя Ар Келли обвинили в секс-рабстве
Десятки женщин уже предъявили исполнителю обвинения в том, что он испортил их жизни. А теперь же его имя фигурирует в громком скандале, его обвиняют в удержании в сект-рабстве по меньшей мере шести поклонниц.

Исполнителя Ар Келли обвинили в секс-рабстве


«Мы можем только удивляться, почему люди так упорствуют в клевете на великого артиста, который любит своих поклонников, работает 24/7 и заботится обо всех, – ответил представитель музыканта. – Он упорно трудится, чтобы быть хорошим человеком и выдающимся артистом. (…) Я полагаю, что это цена славы. Как и все мы, мистер Келли заслуживает права на частную жизнь. Пожалуйста, уважайте это».

Ранее одна из экс-подружек певца рассказала, что музыкант старается контролировать абсолютно все в жизни своей избранницы.

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Ключевые слова: Ар Келли

Количество просмотров: 3 315
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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