Исполнителя Ар Келли обвинили в секс-рабстве

Десятки женщин уже предъявили исполнителю обвинения в том, что он испортил их жизни. А теперь же его имя фигурирует в громком скандале, его обвиняют в удержании в сект-рабстве по меньшей мере шести поклонниц.«Мы можем только удивляться, почему люди так упорствуют в клевете на великого артиста, который любит своих поклонников, работает 24/7 и заботится обо всех, – ответил представитель музыканта. – Он упорно трудится, чтобы быть хорошим человеком и выдающимся артистом. (…) Я полагаю, что это цена славы. Как и все мы, мистер Келли заслуживает права на частную жизнь. Пожалуйста, уважайте это».Ранее одна из экс-подружек певца рассказала, что музыкант старается контролировать абсолютно все в жизни своей избранницы.