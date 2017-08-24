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Стас Пьеха практически лишился голоса

Сегодня, 10:52
Оказалось, что недавно популярный певец и обладатель знаменитой фамилии Стас Пьеха был серьезно болен.

Стас Пьеха практически лишился голоса
Певец потерял голос, поэтому пришлось отменить гастроли. На протяжении длительного времени Стас никак не комментировал данную ситуацию и причины, из-за которых он был вынужден отказаться от выступлений.

«Меня полтора месяца мучал ужасный трахеит, – поведал Пьеха журналистам. – Воспаление горла появилось не в самое лучшее время: лето – постоянные гастроли. Пришлось обратиться к лору. Врач тут же выписал сильные таблетки, несколько раз в неделю я приезжал в поликлинику, чтобы сделать ингаляцию. Самая неприятная процедура – это вливание лекарств в гортань. Но ради здоровья можно и потерпеть, что я и сделал!»

Стас Пьеха практически лишился голоса


Теперь же исполнитель чувствует себя гораздо лучше и уже готов снова радовать своих поклонников.

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Ключевые слова: Стас Пьеха

Количество просмотров: 5 577
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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