Надя Ручка призналась, с чем связан ее уход из группы "Блестящие"

Многие посчитали, что причиной ухода исполнительницы из коллектива стала беременность и рождение ребенка. Но Надя решила пояснить ситуацию и поведала об истинных причинах.«Моя беременность стала толчком, но было и другое… Я человек, который верит в незримые вещи нематериального или эзотерического свойства. Когда начинает дуть ветер перемен, ты с этим ветром двигаешься в потоке. Сами концерты – это моя большая радость, то, чем занимаюсь с детства. Но в один прекрасный момент поняла, что не расту: из тринадцати лет в группе три года просто стою на месте», - сообщила Ручка.По словам певицы, прежние солистки уходили из группы из-за конфликтов с другими участницами коллектива либо с руководством.