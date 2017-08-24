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Надя Ручка призналась, с чем связан ее уход из группы "Блестящие"

Сегодня, 15:13
Недавно в жизни певицы Нади Ручки случились важные события: женщина вышла замуж, родила первенца своему супругу и покинула популярную группу "Блестящие".

Надя Ручка призналась, с чем связан ее уход из группы "Блестящие"
Многие посчитали, что причиной ухода исполнительницы из коллектива стала беременность и рождение ребенка. Но Надя решила пояснить ситуацию и поведала об истинных причинах.

Надя Ручка призналась, с чем связан ее уход из группы "Блестящие"


«Моя беременность стала толчком, но было и другое… Я человек, который верит в незримые вещи нематериального или эзотерического свойства. Когда начинает дуть ветер перемен, ты с этим ветром двигаешься в потоке. Сами концерты – это моя большая радость, то, чем занимаюсь с детства. Но в один прекрасный момент поняла, что не расту: из тринадцати лет в группе три года просто стою на месте», - сообщила Ручка.

Надя Ручка призналась, с чем связан ее уход из группы "Блестящие"


По словам певицы, прежние солистки уходили из группы из-за конфликтов с другими участницами коллектива либо с руководством.

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Ключевые слова: Надя Ручка, Блестящие

Количество просмотров: 5 473
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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