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Иосиф Кобзон неожиданно сообщил о пении Софии Ротару под фонограмму

Вчера, 21:09
11 сентября состоится большой концерт Иосифа Кобзона в Кремлевском дворце в честь юбилея, ему исполняется 80 лет.

Иосиф Кобзон неожиданно сообщил о пении Софии Ротару под фонограмму
Певец признается, что подготовка к этому концерту дается ему нелегко. И недавно в беседе с журналистами Кобзон сделал неожиданное признание.

«Я нередко пел под заранее записанный звук. Но только когда этого требуют технические условия выступления. Например, фонограмма нужна при записи на телевидении, почти всегда необходима при выступлении на сцене Кремлевского дворца. Когда артист записывает песню, он находится в определенном физическом и моральном состоянии. Повторить это состояние невозможно.

Иосиф Кобзон неожиданно сообщил о пении Софии Ротару под фонограмму


Мастер пения под фонограмму – Соня Ротару. Она гениально попадает в записанную ранее песню – будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под «плюс», - делится исполнитель.

Иосиф Кобзон неожиданно сообщил о пении Софии Ротару под фонограмму


Но такое заявление Кобзона расстроило поклонников творчества Софии Ротару, и они поспешили встать на ее защиту, заявив, что под фонограмму она поет, скорее всего, лишь в крайних случаях.

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Ключевые слова: Иосиф Кобзон, София Ротару

Количество просмотров: 14 183
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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