Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Марк Цукерберг вновь стал отцом

Вчера, 20:37
33-летний основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг празднует пополнение в семье.

Марк Цукерберг вновь стал отцом
Миллиардер и его супруга Присцилла Чан уже воспитывают дочку Максиму, родившуюся в декабре 2015 года. Теперь у неё появилась сестричка - девочку решено было назвать красивым и довольно редким именем - Августа.

Марк Цукерберг вновь стал отцом


Марк Цукерберг вновь стал отцом


Марк и Присцилла поженились в 2012 году.

Марк Цукерберг вновь стал отцом


Марк Цукерберг вновь стал отцом

← Ким Кардашьян сделала откровенное при... Популярный скрипач Дмитрий Коган умер... →

Ключевые слова: Марк Цукерберг

Количество просмотров: 6 669
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Джош Хартнетт вновь стал отцом
Андрей Аршавин определился с именем для маленькой дочки
Марк Руффало
Удивительная фотосессия от Марк Джейкобс
Самое популярное за неделю
Комментарии



Популярный скрипач Дмитрий Коган умер в возрасте 38 лет Заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни.
Марк Цукерберг вновь стал отцом 33-летний основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг празднует пополнение в семье.
Ким Кардашьян сделала откровенное признание о своих детях Светская львица Ким Кардашьян рассказала о конфликте в семье.
Пиппу Миддлтон подозревают в интересном положении Весной этого года родная сестра Кейт Миддлтон Пиппа официально оформила отношения со своим избранником, олигархом Джеймсом Мэттьюсом.
У Зураба Соткилавы случился рецидив Недавно появилась информация о том, что у известного тенора Зураба Соткилавы наступила ремиссия, и на протяжении двух лет ничего не предвещало ухудшения самочувствия певца.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.