Марк и Присцилла поженились в 2012 году.
Марк Цукерберг вновь стал отцом
Вчера, 20:37
33-летний основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг празднует пополнение в семье.
Миллиардер и его супруга Присцилла Чан уже воспитывают дочку Максиму, родившуюся в декабре 2015 года. Теперь у неё появилась сестричка - девочку решено было назвать красивым и довольно редким именем - Августа.
Марк и Присцилла поженились в 2012 году.
Марк и Присцилла поженились в 2012 году.
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Ключевые слова: Марк Цукерберг
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Количество просмотров: 6 669
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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