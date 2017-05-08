Марк Цукерберг вновь стал отцом

Миллиардер и его супруга Присцилла Чан уже воспитывают дочку Максиму, родившуюся в декабре 2015 года. Теперь у неё появилась сестричка - девочку решено было назвать красивым и довольно редким именем - Августа.Марк и Присцилла поженились в 2012 году.