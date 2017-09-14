Татьяна Навка похвасталась успехами младшей дочери

Татьяна из-за плотного рабочего графика не всегда может сопровождать свою дочку на тренировки. Но все таки время от времени фигуристка наблюдает за тем, как тренируется Надя.«Из-за плотного графика у меня это получается не так часто, как желала бы, – делится Татьяна. – Поэтому в основном Наденьку сопровождает няня. А папа наблюдает за результатом – дочка дома демонстрирует успехи. Честно говоря, мы пока не думаем о том, чтобы вырастить олимпийскую чемпионку. Наша цель, чтобы Надя была гармоничным и счастливым человеком, нашла себя. Поэтому с малых лет направляем и всесторонне развиваем. У нее помимо спорта музыка, рисование, лепка, чтение, языки. Дочь говорит: «Когда стану взрослой, буду выступать на сцене». Но пока не уточняет, на какой».Татьяна очень гордится своей дочкой и часто делится с подписчиками ее успехами.