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Татьяна Навка похвасталась успехами младшей дочери

Сегодня, 11:37
Некоторое время назад младшая наследница популярной фигуристки Татьяны Навки 3-летняя Надя начала заниматься в спортивном клубе.

Татьяна Навка похвасталась успехами младшей дочери
Татьяна из-за плотного рабочего графика не всегда может сопровождать свою дочку на тренировки. Но все таки время от времени фигуристка наблюдает за тем, как тренируется Надя.

Татьяна Навка похвасталась успехами младшей дочери


«Из-за плотного графика у меня это получается не так часто, как желала бы, – делится Татьяна. – Поэтому в основном Наденьку сопровождает няня. А папа наблюдает за результатом – дочка дома демонстрирует успехи. Честно говоря, мы пока не думаем о том, чтобы вырастить олимпийскую чемпионку. Наша цель, чтобы Надя была гармоничным и счастливым человеком, нашла себя. Поэтому с малых лет направляем и всесторонне развиваем. У нее помимо спорта музыка, рисование, лепка, чтение, языки. Дочь говорит: «Когда стану взрослой, буду выступать на сцене». Но пока не уточняет, на какой».

Татьяна Навка похвасталась успехами младшей дочери


Татьяна очень гордится своей дочкой и часто делится с подписчиками ее успехами.

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Ключевые слова: Татьяна Навка

Количество просмотров: 416
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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