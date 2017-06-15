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Серена Уильямс впервые показала новорожденную дочку

Сегодня, 14:55
Теннисистка Серена Уильямс выложила в сеть фото дочки и назвала её имя.

Серена Уильямс впервые показала новорожденную дочку
Первенец 35-летней спортсменки Серены Уильямс и её возлюбленного, 34-летнего бизнесмена Алексиса Оганяна, появился на свет 1 сентября. Девочка получила очень необычное имя - Алексис Олимпия Оганян Джуниор. И вот, спустя пару недель после счастливого события, Уильямс впервые показала малышку всему миру в своём блоге.

Серена Уильямс впервые показала новорожденную дочку


Серена Уильямс впервые показала новорожденную дочку


Серена Уильямс впервые показала новорожденную дочку


"Через две недели после того, как мы узнали, что я беременна, я участвовала в Открытом чемпионате Австралии. Я тогда сказала Алексису, что у нас наверняка будет девочка: я играла на 37-градусной жаре, а ребенок не доставлял никаких проблем. Делай или умри, только женщины могут так" - рассказала Серена.

Серена Уильямс впервые показала новорожденную дочку


Скоро в звездной семье ожидается ещё одно не менее важное событие - Уильямс и Оганян готовятся к свадебной церемонии.

Серена Уильямс впервые показала новорожденную дочку

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Ключевые слова: Серена Уильямс

Количество просмотров: 2 067
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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