Серена Уильямс впервые показала новорожденную дочку

Первенец 35-летней спортсменки Серены Уильямс и её возлюбленного, 34-летнего бизнесмена Алексиса Оганяна, появился на свет 1 сентября. Девочка получила очень необычное имя - Алексис Олимпия Оганян Джуниор. И вот, спустя пару недель после счастливого события, Уильямс впервые показала малышку всему миру в своём блоге.
"Через две недели после того, как мы узнали, что я беременна, я участвовала в Открытом чемпионате Австралии. Я тогда сказала Алексису, что у нас наверняка будет девочка: я играла на 37-градусной жаре, а ребенок не доставлял никаких проблем. Делай или умри, только женщины могут так" - рассказала Серена.
Скоро в звездной семье ожидается ещё одно не менее важное событие - Уильямс и Оганян готовятся к свадебной церемонии.
Ключевые слова: Серена Уильямс
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Автор: Katarina
Автор фото: instagram, vk.com
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