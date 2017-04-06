Светлана Ходченкова пытается скрыть беремменность

Обычно в таких случаях сразу же предполагается беременность, но только в последнее время о романах Светланы ничего не было слышно. Хотя, конечно, это не означает, что Ходченкова не может быть беременной ведь для этого не обязательно переживать длительные отношения.А еще, Светлана публично отказалась от фастфуда, записав целое обращение к своим поклонникам. Примечательно, что съемка проходила выше пояса, и оценить размеры животика было проблематично.Так почему Светлана Ходченкова перешла на просторную одежду? Располнела от фастфуда или беременна?