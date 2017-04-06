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Светлана Ходченкова пытается скрыть беремменность

Сегодня, 12:36
Актриса Светлана Ходченкова привлекла к себе внимание подозрительно просторным пальто.

Светлана Ходченкова пытается скрыть беремменность
Обычно в таких случаях сразу же предполагается беременность, но только в последнее время о романах Светланы ничего не было слышно. Хотя, конечно, это не означает, что Ходченкова не может быть беременной ведь для этого не обязательно переживать длительные отношения.

Светлана Ходченкова пытается скрыть беремменность


А еще, Светлана публично отказалась от фастфуда, записав целое обращение к своим поклонникам. Примечательно, что съемка проходила выше пояса, и оценить размеры животика было проблематично.

Так почему Светлана Ходченкова перешла на просторную одежду? Располнела от фастфуда или беременна?

Светлана Ходченкова пытается скрыть беремменность

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Ключевые слова: Светлана Ходченкова

Количество просмотров: 3 094
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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