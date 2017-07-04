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Максим Матвеев рассказал о непростых взаимоотношениях с Лизой Боярской

Сегодня, 14:13
Супружеская пара Лиза Боярская и Максим Матвеев очень редко рассказывают о тонкостях построения своих взаимоотношений внутри семьи.

Максим Матвеев рассказал о непростых взаимоотношениях с Лизой Боярской
Но недавно Максим дал откровенное интервью изданию "Аргументы и факты. Здоровье", в котором рассказал, что, несмотря на то, что в Лизе он видит хорошего помощника и советчика по жизни, однажды ослушался её и поступил правильно.

Максим Матвеев рассказал о непростых взаимоотношениях с Лизой Боярской


"На самом деле это здорово, когда под рукой у тебя находится человек, мнению которого ты доверяешь. Другое дело, что ты вправе принимать это мнение или абсолютно не принимать. Но услышать его мнение, узнать позицию – да, это иногда очень ценно"

- рассказывает о любимой жене Максим.

Максим Матвеев рассказал о непростых взаимоотношениях с Лизой Боярской


"Я помню эпизод с прекрасной и любимой мною ролью в фильме "Мосгаз". Когда я рассказал сюжет Лизе, она сказала: "Ни в коем случае!" А я почему-то сразу понял, что мне было бы любопытно оправдать такого человека, каким является мой герой. Но потом Лиза сказала: "Да, ты был прав, молодец!"

- вспоминает актер.

Максим Матвеев рассказал о непростых взаимоотношениях с Лизой Боярской


Роль была очень подходящей для Матвеева, поэтому в этом случае "непослушание" пошло ему только на пользу.

Максим Матвеев рассказал о непростых взаимоотношениях с Лизой Боярской


Напомним, Максим Матвеев и Елизавета Боярская сыграли свадьбу летом 2010 года.

Максим Матвеев рассказал о непростых взаимоотношениях с Лизой Боярской


Актерская пара воспитывает сына Андрея, который 7 апреля этого года отметил 5-летие.

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Ключевые слова: Максим Матвеев

Количество просмотров: 2 353
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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