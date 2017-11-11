Старший сын Юлии Барановских удивил своим сходством с отцом Андреем Аршавиным

Известная телеведущая Юлия Барановская является многодетной мамой, у нее подрастают трое детей, рожденных в браке с футболистом Андреем Аршавиным.
Но после развода спортсмен практически не видится со своими наследниками. На днях Юлия опубликовала снимок вместе со старшим сыном Артемом, удивив подписчиков сходством наследника с бывшим мужем.
«Вечерняя прогулка по Москве это лучшее, что можно придумать в конце рабочей недели)))) Погода, конечно, не очень: и холодно, и мокро. Но пуховик и шапка не дадут замерзнуть моему сыну. А значит гулять можно долго», — сообщила Юлия.
Нынешняя жена Андрея Алиса признается, что даже несмотря на то, что спортсмен не видится с детьми, он старается помогать им финансово.
Ключевые слова: Юлия Барановская
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