Старший сын Юлии Барановских удивил своим сходством с отцом Андреем Аршавиным

Но после развода спортсмен практически не видится со своими наследниками. На днях Юлия опубликовала снимок вместе со старшим сыном Артемом, удивив подписчиков сходством наследника с бывшим мужем.«Вечерняя прогулка по Москве это лучшее, что можно придумать в конце рабочей недели)))) Погода, конечно, не очень: и холодно, и мокро. Но пуховик и шапка не дадут замерзнуть моему сыну. А значит гулять можно долго», — сообщила Юлия.Нынешняя жена Андрея Алиса признается, что даже несмотря на то, что спортсмен не видится с детьми, он старается помогать им финансово.