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Старший сын Юлии Барановских удивил своим сходством с отцом Андреем Аршавиным

Сегодня, 13:05
Известная телеведущая Юлия Барановская является многодетной мамой, у нее подрастают трое детей, рожденных в браке с футболистом Андреем Аршавиным.

Старший сын Юлии Барановских удивил своим сходством с отцом Андреем Аршавиным
Но после развода спортсмен практически не видится со своими наследниками. На днях Юлия опубликовала снимок вместе со старшим сыном Артемом, удивив подписчиков сходством наследника с бывшим мужем.

Старший сын Юлии Барановских удивил своим сходством с отцом Андреем Аршавиным


«Вечерняя прогулка по Москве это лучшее, что можно придумать в конце рабочей недели)))) Погода, конечно, не очень: и холодно, и мокро. Но пуховик и шапка не дадут замерзнуть моему сыну. А значит гулять можно долго», — сообщила Юлия.

Нынешняя жена Андрея Алиса признается, что даже несмотря на то, что спортсмен не видится с детьми, он старается помогать им финансово.

Старший сын Юлии Барановских удивил своим сходством с отцом Андреем Аршавиным

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Ключевые слова: Юлия Барановская, Андрей Аршавин

Количество просмотров: 19 812
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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