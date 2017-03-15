Принц Уильям «пожаловался» на своих детей

На днях принц Уильям посетил матч по регби и дал небольшое интервью по его окончании. Герцог, в том числе, рассказал о своих детях, 4-летнем Джордже и 2-летней Шарлотте. Выяснилось, что юные принц и принцесса совершенно лишили своих родителей ночного отдыха.
"Мне нужно вставлять в глаза спички, чтобы не уснуть, ибо я совершенно не высыпаюсь из-за детей" - рассказал Уильям.
И "улучшения" сна королевской четы не предвидится - будущей весной у пары родится третий ребенок. Как и во время прошлых беременностей, Кейт Миддлтон вновь мучает сильный токсикоз.
Ключевые слова: Кейт Миддлтон
, принц Уильям
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Автор: Katarina
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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