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Принц Уильям «пожаловался» на своих детей

Вчера, 21:22
Супруг Кейт Миддлтон принц Уильям рассказал о своих наследниках.

Принц Уильям «пожаловался» на своих детей
На днях принц Уильям посетил матч по регби и дал небольшое интервью по его окончании. Герцог, в том числе, рассказал о своих детях, 4-летнем Джордже и 2-летней Шарлотте. Выяснилось, что юные принц и принцесса совершенно лишили своих родителей ночного отдыха.
"Мне нужно вставлять в глаза спички, чтобы не уснуть, ибо я совершенно не высыпаюсь из-за детей" - рассказал Уильям.

Принц Уильям «пожаловался» на своих детей


Принц Уильям «пожаловался» на своих детей


И "улучшения" сна королевской четы не предвидится - будущей весной у пары родится третий ребенок. Как и во время прошлых беременностей, Кейт Миддлтон вновь мучает сильный токсикоз.

Принц Уильям «пожаловался» на своих детей

← В сети появилось фото из клиники, где р...

Ключевые слова: Кейт Миддлтон, принц Уильям

Количество просмотров: 12 220
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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