Девушка Криштиану Роналду разместила фотографию новорожденной дочки

Малышка стала четвертым ребенком Криштиану, первых трех детей ему родили суррогатные мамы. На днях же Джорджина опубликовала новое фото малышки.«Алана Мартина родилась 12 ноября 2017 года. Благодаря маленьким детям в доме я чувствовала себя счастливой, а с приходом Аланы Мартины в этот мир мы все стали еще счастливее. Я хочу поблагодарить сотрудников здравоохранения за безупречную заботу, которую они оказывали мне во время беременности и родов. А также всех родственников, друзей и знакомых, которые поддерживали сообщениями и звонками. Мы очень счастливы и благодарны Богу за здоровье нашей малышки и, конечно, всех трех детей в доме, которых я уже так сильно хочу обнять и поцеловать. Я люблю свою семью!», — написала под снимком молодая мама.Стоит отметить, что молодые люди встречаются год, а с весны в Сети активно начали обсуждать интересное положение Джорджины.