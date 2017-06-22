Ким Кардашьян неожиданно рассекретила пол своего будущего ребенка

Звездная пара Ким Кардашьян и Канье Уэст уже воспитывают двоих детей - дочку Норт и сына Сейнта. В одном из интервью Ким призналась, что обе её беременности прошли очень тяжело, из-за чего врачи запретили ей рожать в третий раз, - поэтому выбор пал на суррогатную маму.До последнего о будущем малыше не было совершенно никакой информации, однако на днях Кардашьян случайно рассекретила пол ребенка. В эфире телешоу она так увлеклась рассказом о детях, что выдала эту тайну: "Моя дочь думает, что она хитрая. У нас на выходных был праздник baby shower. Гости принесли игрушки и подарки, а Норт открыла их уже на следующий день. Она сказала: "Мам, пока младшая сестра еще не родилась, я должна хранить все игрушки в своей комнате и играть с ними. Я должна сохранить их для младшей сестры".Когда всё стало ясно, Ким спросили об имени дочки, однако звезда ответила, что окончательное решение она и Канье ещё не приняли.