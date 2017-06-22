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Ким Кардашьян неожиданно рассекретила пол своего будущего ребенка

Сегодня, 19:44
Светская львица Ким Кардашьян готовится к рождению третьего ребенка, которого вынашивает суррогатная мама.

Ким Кардашьян неожиданно рассекретила пол своего будущего ребенка
Звездная пара Ким Кардашьян и Канье Уэст уже воспитывают двоих детей - дочку Норт и сына Сейнта. В одном из интервью Ким призналась, что обе её беременности прошли очень тяжело, из-за чего врачи запретили ей рожать в третий раз, - поэтому выбор пал на суррогатную маму.

Ким Кардашьян неожиданно рассекретила пол своего будущего ребенка


Ким Кардашьян неожиданно рассекретила пол своего будущего ребенка


До последнего о будущем малыше не было совершенно никакой информации, однако на днях Кардашьян случайно рассекретила пол ребенка. В эфире телешоу она так увлеклась рассказом о детях, что выдала эту тайну: "Моя дочь думает, что она хитрая. У нас на выходных был праздник baby shower. Гости принесли игрушки и подарки, а Норт открыла их уже на следующий день. Она сказала: "Мам, пока младшая сестра еще не родилась, я должна хранить все игрушки в своей комнате и играть с ними. Я должна сохранить их для младшей сестры".

Ким Кардашьян неожиданно рассекретила пол своего будущего ребенка


Когда всё стало ясно, Ким спросили об имени дочки, однако звезда ответила, что окончательное решение она и Канье ещё не приняли.

Ким Кардашьян неожиданно рассекретила пол своего будущего ребенка

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 338
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, the sun

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