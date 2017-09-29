Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук впервые показали новорожденную дочку

Девочка, имя которой хранится в тайне, родилась у Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова еще в октябре, но только сейчас родители решили поделиться её фотографией.

Правда, это фото сделано в день рождения малышки. Хорошо видно, что это тот момент, когда Алексей впервые взял на руки свою дочь. Сейчас он уверен, что в тот момент увидел Бога.Что до Юлии Ковальчук, то пока она показала лишь коляску в которой, возможно, катают девочку и сделала первое послеродовое селфи. Надо заметить, что выглядит она прекрасно.