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Надя Ручка растрогала милой фотографией мужа с новорожденным сыном

Сегодня, 12:57
Этим летом бывшая участница группы "Блестящие" Надя Ручка впервые стала мамой, подарив своему супругу Денису очаровательного сына.

Надя Ручка растрогала милой фотографией мужа с новорожденным сыном
На днях исполнительница решила вспомнить, каким был маленьким ее сын Лев буквально несколько месяцев назад. Фотография растрогала фанатов певицы.

Надя Ручка растрогала милой фотографией мужа с новорожденным сыном


«Вот таким Левушка был три месяца назад, — поделилась своими мыслями Надя. — Он был таким крохотным, что даже соска занимала едва ли не половину его лица. Сегодня у нас маленькая большая дата. Не могу сказать, что время пролетело, потому что я помню каждую минуту. Но относительно перемен, произошедших с малышом и нами, оно не то, что пролетело, а пронеслось со свистом. И еще мне подумалось, что «лучший способ завладеть сердцем человека — это родиться у него»!»

Также артистка решила поделиться со своими подписчиками недовольством благоустройством улиц города, так как с коляской невозможно проехать по многим из них.

Надя Ручка растрогала милой фотографией мужа с новорожденным сыном

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Ключевые слова: Надя Ручка

Количество просмотров: 6 864
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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