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Дочка Кети Топурии удивила сходством с ней

Сегодня, 09:40
Известная певица и участница группы "А-Студио" Кети Топурия известна своей любовью к экспериментам.

Дочка Кети Топурии удивила сходством с ней
Она часто появляется на светских мероприятиях в экстравагантных нарядах, но это всегда выглядит очень стильно. На днях Кети опубликовала совместный снимок с дочерью Оливией, который привел в восторг ее подписчиков.

Дочка Кети Топурии удивила сходством с ней


Многие начали утверждать, что девочка растет копией знаменитой мамы и засыпали ее комплиментами.

Дочка Кети Топурии удивила сходством с ней


Напомним, что недавно исполнительница развелась со своим супругом Львом Гейхманом, но смогла остаться с ним в дружеских отношениях.

Дочка Кети Топурии удивила сходством с ней

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Ключевые слова: Кети Топурия

Количество просмотров: 5 044
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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