Дочка Кети Топурии удивила сходством с ней

Она часто появляется на светских мероприятиях в экстравагантных нарядах, но это всегда выглядит очень стильно. На днях Кети опубликовала совместный снимок с дочерью Оливией, который привел в восторг ее подписчиков.Многие начали утверждать, что девочка растет копией знаменитой мамы и засыпали ее комплиментами.Напомним, что недавно исполнительница развелась со своим супругом Львом Гейхманом, но смогла остаться с ним в дружеских отношениях.